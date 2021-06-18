Сотрудники Закатальского районного отдела полиции провели операцию под условным названием Xaşxaş-2021, в результате чего были выявлены дикорастущие растения с наркотическим содержанием. Об этом haqqin.az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в результате принятых на основании поступившей информации мер был задержан житель села Муганлы Ибрагим Расулов. Во дворе его дома были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства 17 кустов конопли.

Задержанный показал, что выращивал наркосодержащие растения для личного использования.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.