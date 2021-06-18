Саакашвили: «Я попросил Ильхама Алиева снизить самолёт над Абхазией...» сенсационный факт; видео
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи участником политического ток-шоу «Право на власть» на украинском телеканале «1+1», вспомнил свой разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедший на борту самолета.
«Мы с Ильхамом (Алиевым - ред.) летели на его самолете из Страсбурга (мы вместе выступали на Совете Европы). Самолет пролетал над черноморским побережьем. Я попросил его снизить самолет над Абхазией, чтобы посмотреть на Абхазию хотя бы сверху. Потому что я скучаю по Абхазии, моя семья оттуда. И он сказал: «Знаешь, Миша, вопрос нескольких лет и для нас, и для вас. Мы просто день и ночь должны про это думать. Мы никогда не должны про это забывать и готовиться, готовиться каждый день...» - рассказал Саакашвили.