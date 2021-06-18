Помощник президента: против Азербайджана целенаправленно распространялись фейковые новости

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках Дипломатического форума, проходящего в турецкой Анталье, выступил на панели «Фейковые новости в виртуальном мире», где обсуждались вопросы в связи с распространением фальшивой и сфабрикованной информации, передает Trend.

Выступая на панели, Хикмет Гаджиев отметил, что в разное время Азербайджан подвергался атакам фейковых новостей, которые целенаправленно распространялись определенными кругами, даже некоторые зарубежные СМИ пытались сформировать неправильное мнение об Азербайджане, ссылаясь на эту не соответствующую действительности информацию. В то же время в некоторых случаях в социальных сетях закрывались аккаунты лиц, которые передавали правдивую информацию об Азербайджане.

В панели приняли участие генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, международный эксперт Мэтью Брайза, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, послы, депутаты и другие высокопоставленные лица.