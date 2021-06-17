На выборах в Иране продлили время голосования

Время работы избирательных участков на выборах президента Ирана продлевается до 02:00 по местному времени. Об этом заявил штаб по проведению выборов.

"Время голосования по стране было продлено еще на два часа, то есть до двух часов ночи", - цитирует заявление ТАСС, ссылаясь на иранские СМИ.

Напомним, в Иране проходят 13-е президентские выборы и 6-е выборы городских советов. На пост президента Ирана претендуют глава судебной власти Ибрахим Раиси, секретарь Совета по целесообразности Мохсен Резаи, заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амирхосейн Казизаде-Хашеми и экс-глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.