Евро-2020: Англия не смогла обыграть Шотландию
В Лондоне состоялся второй матч 2-го тура в группе «D» Евро-2020, в котором Англия принимала Шотландию.
Игра завершилась с неожиданным результатом: англичанам не удалось обыграть соперника – 0:0.
После 2 туров Чехия и Англия имеют по 4 очка и возглавляют турнирную таблицу. В 3-м туре 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Шотландия – с Хорватией. Англичан и чехов устроит ничья. Шотландцам и хорватам нужно обязательно побеждать, чтобы иметь шансы пробиться в 1/8 финала хотя бы с 3-го места.
Турнирное положение
1. Чехия – 4 очка, разница мячей 3-1 (2 матча)
2. Англия – 4, 1-0 (2)
3. Хорватия – 1, 1-2 (2)
4. Шотландия – 1, 0-2 (2).