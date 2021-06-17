Президент ФРГ призвал «делать всё для защиты международного права и территориальной целостности» стран Европы

События прошлого не должны повториться, история не должна становиться оружием, а память должна объединять, а не разъединять народы Европы, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении, посвящённом 80-летию нападения Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны.

«Эхо Кавказа» передает, что Штайнмайер, обращаясь к жителям России, Украины, Беларуси, других стран бывшего Союза и всех стран, пострадавших "от развязанной Германией войны на уничтожение», призвал не допустить, чтобы «мы вновь оказались врагами друг другу».

Президент Германии выступил в германо-российском музее Карлсхорст, в здании, где в ночь на 9 мая 1945 года была подписан протокол о капитуляции Третьего Рейха.

Штайнмайер напомнил о гибели 14 миллионов мирных жителей Украины, Беларуси, стран Балтии и России во время войны, в том числе о жертвах Холокоста и блокады Ленинграда.

«Дар примирения накладывает на Германию великую ответственность. Мы хотим и должны делать всё для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними», - заявил Штайнмайер.