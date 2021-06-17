«День тишины» наступил в Армении

«День тишины», во время которого партиям и блокам запрещено проводить агитацию, наступил в субботу в Армении накануне внеочередных парламентских выборов. Запрет вступил в силу с полуночи по армянскому времени, передает ТАСС.

Согласно законодательству Армении, в этот день лидерам и представителям избирательных субъектов нельзя проводить встречи со сторонниками, публиковать агитационные материалы в СМИ и соцсетях, а также выступать по телевидению и радио.

Для прохождения в парламент Армении партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам - семипроцентный. Порога явки на выборах нет - при любой активности избирателей они будут считаться состоявшимися.