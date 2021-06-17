Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 01:47

Заболеваемость коронавирусом в России бьет рекорды. За минувшие сутки зарегистрировано максимальное число заражений коронавирусом – 14 057 человек, умер 461. Врачи говорят о распространении нового индийского штамма под загадочным названием «Дельта», который демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Москвичам на неделю продлили выходные с 13 по 20 июня и ввели ограниченный карантин. Объявленная добровольная вакцинация, которая шла ни шатко ни валко, неожиданно набирает обороты, иногда под страхом увольнения с работы.

В России очевидное ухудшение эпидемиологической ситуации. Пик заболеваемости придется на июнь–июль. Основные регионы – Москва, Санкт-Петербург. Власти Москвы уже ввели мини-локдаун. «Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин и предложил перевести работников на удаленку. По словам градоначальника, из-за большого потока пациентов городские стационары вновь перепрофилируют под коронавирусных больных. Он призвал москвичей, особенно старшего возраста, воздержаться от поездок по городу, побыть дома или на даче. Но кто же будет оставаться дома, когда в Москве наконец установилась по летнему жаркая погода. Все скверы и парки забиты отдыхающими. Многие жители города не смогли выехать на отдых, поэтому используют любую возможность позагорать под солнцем. В центре города ситуация еще интересней. Из-за закрытия фуд-кортов в торговых центрах, молодежь толпится у ресторанов быстрого питания типа МакДональса, где еду можно взять на вынос. На летних верандах кафе и ресторанов аншлаг. Желающих больше, чем мест. Хозяева, рискуя нарваться на штрафы, стараются обслужить всех посетителей. Складывается ощущение, что люди не верят статистике или попросту наплевали на коронавирус, устав от ограничений, наслаждаются неожиданно свалившимися на них дополнительными выходными.

Владислав Жемчугов - доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям говорит, что с большим удивлением узнал новости о росте количества выявленных зараженных и мини-локдауне в Москве. По имеющейся информации в Москве еще в период Нового года было 50% людей с антителами. Если исходить из этой цифры, представленной мэром, и посчитать прирост за полгода, включая переболевших в неявной форме и вакцинированных - сейчас иммунная прослойка должна составлять около 80%, а то и больше. Так кто тогда болеет? Это главный вопрос. И на него соответствующие органы должны дать точные ответы, - подчеркнул Жемчугов. Вопросов много и самый главный – болеют ли ранее вакцинированные. Если в начале кампании разработчики вакцин утверждали, что вакцина защищает почти на 100%, то уже спустя некоторое время, а точнее, после того, как слухи о заболевших после вакцинирования стали появляться все чаще, успокоили население, что болезнь будет переноситься в легкой форме. Доверие к вакцине подорвала и критика одной команды разработчиков против другой. Идет жесткая конкурентная, борьба за рынок. Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев считает, что «мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант». Иначе, по его мнению, сложно объяснить взрывной рост в России.

По его мнению, в России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения. Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах. Он отметил, что динамика прироста новых случаев заболевания, связанная с активным распространением новых вариантов коронавируса после того, как они занимают доминирующее положение, в разных странах разная, что зависит от: 1) уровня коллективного иммунитета, 2) охвата населения вакцинами, 3) скорости введения антиковидных мер и их достаточности. Вот несколько примеров: Индия - фаза роста длилась 2 месяца - март-апрель, увеличение заболеваемости было 25-кратное! Аргентина - фаза роста длилась 2 месяца - апрель-май, увеличение заболеваемости было 4-х кратное. Тайвань - фаза роста 3 недели, прирост 29-кратный. Япония - фаза роста 1,5 месяца, прирост 6-кратный. Германия - фаза роста 1,5 месяца, прирост 3-кратный. Турция - фаза роста 1,5 месяца, прирост 6-кратный. «В каждой из этих стран разные варианты ковида обусловили новый подъем заболеваемости, где-то 3 волну, где-то 4-ю, как в Японии. Распространение варианта Дельты, который впервые был зафиксирован в Индии, демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Что совсем неудивительно. Чем опасен Дельта-вариант? Он более трансмиссивный - если год назад один инфицированный передавал ковид 2-2,5 новым людям, после появления варианта Альфы в Англии - 4-5, то сейчас 1 инфицированный дельтой передает ковид 5-8 человека!» - подчеркнул Александр Соловьев.