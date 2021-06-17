Россию накрыла опаснейшая Дельта haqqin.az из Москвы
Заболеваемость коронавирусом в России бьет рекорды. За минувшие сутки зарегистрировано максимальное число заражений коронавирусом – 14 057 человек, умер 461. Врачи говорят о распространении нового индийского штамма под загадочным названием «Дельта», который демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Москвичам на неделю продлили выходные с 13 по 20 июня и ввели ограниченный карантин. Объявленная добровольная вакцинация, которая шла ни шатко ни валко, неожиданно набирает обороты, иногда под страхом увольнения с работы.
В России очевидное ухудшение эпидемиологической ситуации. Пик заболеваемости придется на июнь–июль. Основные регионы – Москва, Санкт-Петербург.
Власти Москвы уже ввели мини-локдаун. «Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин и предложил перевести работников на удаленку. По словам градоначальника, из-за большого потока пациентов городские стационары вновь перепрофилируют под коронавирусных больных. Он призвал москвичей, особенно старшего возраста, воздержаться от поездок по городу, побыть дома или на даче.
Но кто же будет оставаться дома, когда в Москве наконец установилась по летнему жаркая погода. Все скверы и парки забиты отдыхающими. Многие жители города не смогли выехать на отдых, поэтому используют любую возможность позагорать под солнцем.
В центре города ситуация еще интересней. Из-за закрытия фуд-кортов в торговых центрах, молодежь толпится у ресторанов быстрого питания типа МакДональса, где еду можно взять на вынос. На летних верандах кафе и ресторанов аншлаг. Желающих больше, чем мест. Хозяева, рискуя нарваться на штрафы, стараются обслужить всех посетителей. Складывается ощущение, что люди не верят статистике или попросту наплевали на коронавирус, устав от ограничений, наслаждаются неожиданно свалившимися на них дополнительными выходными.
Владислав Жемчугов - доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям говорит, что с большим удивлением узнал новости о росте количества выявленных зараженных и мини-локдауне в Москве. По имеющейся информации в Москве еще в период Нового года было 50% людей с антителами. Если исходить из этой цифры, представленной мэром, и посчитать прирост за полгода, включая переболевших в неявной форме и вакцинированных - сейчас иммунная прослойка должна составлять около 80%, а то и больше.
Так кто тогда болеет? Это главный вопрос. И на него соответствующие органы должны дать точные ответы, - подчеркнул Жемчугов.
Вопросов много и самый главный – болеют ли ранее вакцинированные. Если в начале кампании разработчики вакцин утверждали, что вакцина защищает почти на 100%, то уже спустя некоторое время, а точнее, после того, как слухи о заболевших после вакцинирования стали появляться все чаще, успокоили население, что болезнь будет переноситься в легкой форме. Доверие к вакцине подорвала и критика одной команды разработчиков против другой. Идет жесткая конкурентная, борьба за рынок.
Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев считает, что «мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант». Иначе, по его мнению, сложно объяснить взрывной рост в России.
По его мнению, в России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения. Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах.
Он отметил, что динамика прироста новых случаев заболевания, связанная с активным распространением новых вариантов коронавируса после того, как они занимают доминирующее положение, в разных странах разная, что зависит от: 1) уровня коллективного иммунитета, 2) охвата населения вакцинами, 3) скорости введения антиковидных мер и их достаточности.
Вот несколько примеров:
Индия - фаза роста длилась 2 месяца - март-апрель, увеличение заболеваемости было 25-кратное!
Аргентина - фаза роста длилась 2 месяца - апрель-май, увеличение заболеваемости было 4-х кратное.
Тайвань - фаза роста 3 недели, прирост 29-кратный.
Япония - фаза роста 1,5 месяца, прирост 6-кратный.
Германия - фаза роста 1,5 месяца, прирост 3-кратный.
Турция - фаза роста 1,5 месяца, прирост 6-кратный.
«В каждой из этих стран разные варианты ковида обусловили новый подъем заболеваемости, где-то 3 волну, где-то 4-ю, как в Японии.
Распространение варианта Дельты, который впервые был зафиксирован в Индии, демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Что совсем неудивительно.
Чем опасен Дельта-вариант? Он более трансмиссивный - если год назад один инфицированный передавал ковид 2-2,5 новым людям, после появления варианта Альфы в Англии - 4-5, то сейчас 1 инфицированный дельтой передает ковид 5-8 человека!» - подчеркнул Александр Соловьев.
По его словам, на пресс-конференции в Китае, которая состоялась 11 июня, были озвучены следующие эпидемиологические характеристики Дельты: Китай борется со вспышкой ковида, связанной с Дельтой с 21 мая, выраженное сокращение интервала передачи вируса (инкубационного периода) - за 10 дней было передано 5-6 поколений вируса!!! Значительно возросла вирусная нагрузка у инфицированных!!!
В Великобритании вариант Дельта примерно за 1,5 месяца занял доминирующее положение, вытеснив старые штаммы - 90-96% всех случаев сейчас - это Дельта.
Случаи заболевания удваиваются каждые 10 дней при одном из самых высоких уровней охвата населения прививками в мире.
Примерно на 60% увеличился риск передачи инфекции в домохозяйстве при появлении инфицированного. Это означает, что болеть будут семьями (и коллективами).
Александр Соловьев привел данные об эффективности вакцин по отношению к Дельте:
Pfazer - 79% после 2 доз, AstraZeneca - 60% после 2 доз.
После 1 дозы (Pfazer или AstraZeneca) - 30-33%.
Можно предполагать, что эффективность Спутника будет между показателями эффективности Pfazer и AstraZeneca.
Данные о частоте реинфицирования (повторного заболевания):
При инфицировании Дельтой риск развития повторного заболевания выше в 4 раза. Критерии реинфицирования в разных странах отличаются, но везде подразумевается повторное положительное ПЦР спустя 90-100 дней от первого положительного ПЦР.
Частота реинфекции в разных странах указывается 4,5%, 12%, 14,8%. В качестве негативного сценария, можно ориентироваться на то, что до 10-15% переболевших 3-4 месяца назад могут вновь заболеть сейчас. Это очень много!
Общие выводы и прогноз по России крайне тревожный:
- Сколько может быть новых случаев и как долго может продолжаться фаза роста «новой волны»?
- В России, при реализации негативного сценария, связанного с распространением новых вариантов коронавируса, можно будет наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью 1,5-2 месяца (июнь-июль), с достижением уровня новых ежедневных случаев 52 800 (6 кратный рост)... надеюсь, мы не увидим 25 кратного прироста, как в Индии...
- Кто будет болеть? Болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше.
- Будет ли увеличение тяжелых пациентов?
- Да. Будет много тяжелых пациентов разного возраста.
- Что делать?
Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к Дельте - вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают.
Нужна более быстрая реакция на угрозу! Нужно отменять все массовые мероприятия. Нужно призывать к переводу на режим домашней работы всех, кто может работать дома. Нужно жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и общественных зонах.
Нужно добиваться реальной социальной дистанции и не допускать скопления людей в закрытых помещениях, тем более с плохим воздухообменом. Нужно больше тестировать на ковид.
Нужно выделять «красные» (неблагополучные по распространению ковида) регионы и контролировать перемещение людей - при въезде в регион с хорошей (относительно хорошей) эпидемиологической ситуацией из «красного» региона нужно обязательно соблюдать самоизоляцию (минимум 7 дней) и тестироваться при выходе из самоизоляции (ПЦР или антигенный тест).
- Можно ли добиться успеха в борьбе с ковидом?
- Можно! Посмотрите на Израиль!
Впрочем, власти Москвы и Московской области пошли на крайние меры и объявили о проведении обязательной массовой вакцинации. Согласно постановлениям главных санитарных врачей, за два месяца должны будут привиться 60% работников торговли и сферы услуг. На некоторых предприятиях местное руководство пошло дальше и пригрозило своим работникам увольнением, если те добровольно не поставят вакцину. Об этом автору этих строк рассказали пациенты поликлиники в очереди на вакцинирование. Но есть в России компании, например, Russia Today, руководство которой в качестве пряника для своих сотрудников, которые поставят прививку до 10 июля, пообещало выдать премию в размере 57500 руб...