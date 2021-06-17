Администрация президента США Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, США передислоцируют восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии. Из региона также будет переброшена часть военных самолетов, пишет ТАСС.

По сведениям газеты, сотни американских военных также будут передислоцированы с Ближнего Востока. Переброска началась ранее в июне.

Источники уточнили, что о соответствующих планах американской стороны глава Пентагона Ллойд Остин 2 июня уведомил саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.