В Нью-Йорке решили провести социальный эксперимент, в ходе которого группе из 40 бездомных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ежемесячно будут выплачивать по 1250 долларов просто так. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Таким образом власти хотят выяснить, повысят ли субсидии шансы бездомных на поиск работы и постоянного дома. Ежемесячные суммы могут увеличиваться, если получатели соберутся арендовать жилье. На что участники эксперимента будут тратить средства, никак не регулируется.

При выдаче пособий предпочтение будет отдаваться представителям национальных и секс-меньшинств. Успехи американцев, попавших в программу, сравнят с результатами тех, кто получает меньшие выплаты или не получают их совсем. На реализацию программы выделят 2,5 миллиона долларов. Часть из них будет направлена из бюджета Нью-Йорка.