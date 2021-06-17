По меньшей мере 28,4 млн человек проголосовали на президентских выборах в Иране по состоянию на 02:00 по местному времени. Об этом заявил в субботу Джаханбахш Ханджани, представитель избирательного штаба кандидата Абдольнасера Хеммати, передает ТАСС.

"К 02:00 проголосовали 28,4 млн человек", - цитирует его агентство Borna.

Ранее глава штаба по проведению выборов Исламской Республики Джамаль Орф заявлял, что всего в стране 59,31 млн граждан имеют право голосовать. Таким образом, явка на выборах может составлять около 48%.

Официальные данные по явке предположительно будут озвучены в субботу до 12:00. Ряд исследований накануне выборов сообщал о возможном спаде интереса населения Ирана к избирательному процессу в этом году.