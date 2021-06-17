Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:53

В соответствии с «Отчетом об устойчивом развитии – 2021» Организации объединенных наций Азербайджан занял 55-е место, набрав 72,41 балла из 100 возможных среди 193 стран-участниц ООН. Первое место в рейтинге с 85,9 баллами заняла Финляндия, а Центральноафриканская Республика - последнее, 165-е место с 38,27 балла. Еще 28 стран-участниц ООН в отчете этого года не оценил вообще. Азербайджан занял 55-е место, в то время как Грузия - 56-е, а Армения - 58-е. Общий балл Азербайджана составил 72,41 из 100 возможных. В отчете подчеркивается, что Баку находится на верном пути и поддерживает цели устойчивого развития по пунктам «Отсутствие бедности» и «Чистая вода и санитария». В принципе и этих двух важнейших пунктов, необходимых для нормальной жизни человека, достаточно для высокого рейтинга, но ООН перечисляет и ряд других факторов, которые способствуют достижениям страны. Так, отмечается, что в Азербайджане наблюдается умеренное улучшение по пунктам «Хорошее здоровье и благополучие», «Доступная и чистая энергия», «Устойчивые города и сообщества», «Действия по борьбе с климатическими изменениями», «Мирное правосудие и сильные институты», а также «Партнерство для достижения целей».

Обратите внимание, ООН больше перечисляет достижения страны в социальной сфере, а не в экономической, хотя мы больше привыкли измерять устойчивое развитие страны экономическими параметрами. Это и понятно, ведь главное – это жизнь человека, а экономика должна обеспечивать для этого все условия. А оставленный ООН в тени фактор в стране набирает после долгого пандемийного перерыва новые обороты. Да, пандемия коронавируса нанесла ощутимый ущерб экономике страны, что непосредственным образом сказалось на социальном положении населения. И вся правительственная программа по борьбе с COVID была в основном направлена на обеспечение социальной защиты уязвимых групп населения. Но с одним условием – без сильного ущерба экономике. Своевременно принятые действенные меры позволили пережить период пандемии с весьма скромными потерями. ВВП страны в прошлом году сократился примерно на 4%, но есть все основания надеяться на его восстановление уже в этом году. Стоит отметить, что всего несколько дней назад Всемирный банк и ЕБРР пересмотрели прогноз ВВП и спрогнозировали рост примерно на 3%, хотя правительство рассчитывает и на большее. И не без оснований. Это видно по итогам развития экономики страны с начала текущего года. Как и прогнозировалось, хоть и незначительно, но восстановлен экономический рост. Так, по итогам пяти месяцев, ВВП страны вырос на 0,8%. Интересное совпадение: в мае прошлого года под влиянием пандемии в экономике Азербайджана начался регресс, и ровно через год восстановился ее рост. Несмотря на отставание в углеводородном секторе, ненефтяной сектор за этот срок вырос на 4,5%. Но в последнее время и нефтяные котировки уверенно поднимаются. К тому же такая тенденция, похоже, сохранится еще долго, что не оставляет сомнений – свои прогнозы правительство выполнит с опережением.