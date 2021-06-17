Азербайджанские экс-чиновники все еще в центре мирового скандала: откат на сумму 100 миллионов долларов

Фархад Мамедов, отдел информации 04:10

Бывшему менеджеру шведской дочерней компании канадской Bombardier Transportation предъявлено официальное обвинение в том, что он заплатил откат азербайджанским чиновникам за контракт, заключенный с Министерством транспорта Азербайджана в 2013 году. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на шведские СМИ, Томас Бимер обвиняется в получении взяток в особо отягчающих обстоятельствах и вскоре предстанет перед судом. Прокуроры сообщают, что в контракте на 350 миллионов долларов, предусматривающем установку систем сигнализации на железных дорогах в Азербайджане, «по крайней мере, одному руководителю среднего звена железных дорог» было выплачено 100 миллионов долларов взятки.

«Томас Бимер был руководителем отдела, отвечающего за этот проект в компании. Мы считаем, что ему было известно о том, что компания Bombardier вступила в сделку с заказчиками в Азербайджане», - сказал журналистам прокурор Стаффан Эдлунд. Сообщается, что чиновник Азербайджанских железных дорог, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию под названием Trans Signal Communication (TSR). Эта компания совместно со шведским представительством Bombardier выиграла тендер, объявленный Министерством транспорта. Согласно материалам уголовного дела, поданным в Стокгольмский окружной суд, TSR и Bombardier Sweden подделали тендер таким образом, чтобы Bombardier Sweden смогла его выиграть. Прокурор отметил, что и Томас Бимер, и компания Bombardier, а также руководство Азербайджанских железных дорог отрицают какие-либо нарушения закона. Хотя шведским следователям не удалось допросить последних, то есть руководство Азербайджанских железных дорог. Кроме того, вполне возможно, что в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» были и другие сотрудники, получившие часть этой взятки. «Основываясь на расследовании, я могу с уверенностью сказать, что в этом деле есть и другие. Но чтобы доказать взяточничество, мы должны показать, что кто-то получил выгоду от этого дела. Пока это один человек, но я должен доказать в суде, что взяточников гораздо больше», - сказал прокурор Эдлунд. Он отметил, что азербайджанская сторона направила ему «некоторые документы» в рамках расследования. Прокурор отмечает, что бывший генеральный директор Bombardier Sweden вместе с еще несколькими лицами ранее подозревался в этой коррупционной сделке, но он не располагал достаточными доказательствами, чтобы выдвинуть против них официальные обвинения. В 2017 году Стокгольмский окружной суд оправдал одного из подозреваемых по этой коррупционной сделке - российского менеджера по продажам компании Bombardier Евгения Павлова. После освобождения он вернулся в Россию и отказался возвращаться в Швецию, когда дело было передано в Апелляционный суд в феврале 2020 года. Прокурор Эдлунд сообщает, что оправдание Павлова произошло в результате неправильного применения закона о взяточничестве. Именно из-за скандала со взятками, в котором были замешаны азербайджанские чиновники, Всемирный банк официально заявил об отказе в 2018 году финансировать проекты, в которых будет участвовать компания Bombardier. Несмотря на то, что шведское представительство компании было продано французской Alstom после этого скандала, есть вероятность того, что она также будет исключена из любых проектов, финансируемых Всемирным банком.