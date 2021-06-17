Японские спортсмены не хотят Олимпиады

Свыше 60% компаний Японии хотели бы, чтобы Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти этим летом, были отменены или еще раз перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным опроса, проведенного токийской исследовательской компанией "Сёко" в начале июня, по крайней мере 34,7% опрошенных компаний предпочли бы отмену Олимпиады, а еще 29,3% респондентов выступили за очередной перенос соревнований. В то же время 36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что Олимпийские игры следует проводить, как и планировалось. За месяц этот показатель снизился на восемь процентных пунктов.

В качестве основной причины необходимости отмены или переноса Олимпиады большинство респондентов (76,3%) назвало низкие темпы вакцинации в стране. 75,7% опрошенных также выразили опасение в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Японии может ухудшиться после соревнований из-за того, что на них приедет множество людей из-за границы.