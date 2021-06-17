В Кюрдамире автомобиль врезался в бетонное ограждение есть пострадавшие
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку - Газах, проходящей через село Атакишили.
Водитель легкового автомобиля марки "Opel " 36-летний Васиф Валех оглы Мирзоев, потеряв управление за рулем, врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
В результате ДТП кроме В.Мирзоева пострадали также его пассажиры - 61-летняя жительница Мингячевира Ирада Мамед гызы Исмайлова и 42-летний житель Шеки Камран Имран оглы Мамедов.
Раненые с различными телесными повреждениями были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.