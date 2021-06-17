Азербайджан и Ирак обсудили двухстороннее сотрудничество

Азербайджан и Ирак обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер на встрече глав МИД двух стран - Джейхуна Байрамова и Фуада Хусейна в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье.

Как сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, Байрамов проинформировал своего иракского коллегу о многолетней политике агрессии Армении и ее последствиях, а также об ответной операции Азербайджана на армянскую военную провокацию и освобождении территорий. Министр рассказал о ситуации на освобожденных землях и проводимых там восстановительных работах.