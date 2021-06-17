Ученые назвали условие для завершения пандемии

Американские ученые считают, что окончание пандемии коронавируса можно ускорить главным образом за счет быстрого снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам профессора эпидемиологии и помощника декана в области исследований школы общественного здравоохранения университета Луизианы Эдварда Трапидо, невакцинированные граждане США и других стран — куда более важный момент, чем уменьшение количества антител.

Эксперт считает, что пандемии придет конец в 2022 году, после чего заболевание станет более эндемическим.

«Люди путешествуют, другие спасаются от войны и опасных ситуаций, а вирус мутирует», — сказал Трапидо, отметив, что таким из-за этих моментов процесс может затянуться.

Ученый отметил, что усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся странах.