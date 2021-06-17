Китай хочет отменить все ограничения на рождаемость

Китайские чиновники разрабатывают планы по дальнейшему ослаблению ограничений на рождаемость людей, что отражает возросшую актуальность в Пекине в связи с замедлением экономического роста и перекосом населения Китая в сторону более старшего возраста, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из собеседников издания, политики обсуждают возможность полной отмены ограничений на рождаемость к 2025 году, когда закончится текущий пятилетний экономический план правящей Коммунистической партии Китая.

По словам источника, страна, скорее всего, начнет с отмены ограничений на рождаемость в провинциях, где она самая низкая, прежде чем вводить изменения по всей стране.

В конце прошлого месяца партия заявила, что разрешит всем парам иметь до трех детей, через несколько недель после того, как перепись населения, проводившаяся раз в десятилетие, показала, что Китай, который является самой густонаселенной страной в мире, находится на пороге исторического спада численности населения.