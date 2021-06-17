Байден теряет позиции из-за симпатий республиканцев к Путину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден теряет свои позиции из-за роста симпатий Республиканской партии США к России и ее президенту Владимиру Путину, сообщает издание Slate.

По данным СМИ, изменение в отношении республиканцев к Москве и Путину произошли за время президентства в США Дональд Трампа. Так, до его прихода к власти Республиканская чаще, чем Демократическая, обозначала Россию как серьезную угрозу и выступала за сдерживание российской мощи.

При этом в настоящее время всего 4% республиканцев считают Россию «величайшей геополитической угрозой для Соединенных Штатов», тогда как среди демократов с этим утверждением согласны 44%. Также только 29% республиканцев – против 51% демократов – называют Россию «врагом Соединенных Штатов».

За время президентства Трампа выросли и симпатии Республиканской партии к российскому президенту Владимиру Путину. Так, 20% республиканцев считают, что глава России «поступит правильно» при решении мировых вопросов – среди демократов такого мнения придерживаются только 12%.