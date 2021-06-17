Раиси – новый президент Ирана обновлено
Председатель Верховного суда Ибрахим Раиси победил на выборах президента в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы штаба по проведению выборов Исламской Республики Иран Джамаля Орфа.
«28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах», — сказал он.
Орф добавил, что «Раиси набрал 17,8 млн голосов». Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.
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Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил главу судебной власти Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах, сообщает РИА Новости. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу.
"Поздравляю верховного лидера, народ Ирана и народного избранника, своего брата Ибрагима Раиси", - сказано в послании Резаи.
За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, но трое сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрагимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой Центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.
Действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Роухани также уже поздравил Раиси с победой, отметив, что официальное его поздравление будет опубликовано после официального же сообщения об итогах выборов.