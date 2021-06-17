Председатель Верховного суда Ибрахим Раиси победил на выборах президента в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы штаба по проведению выборов Исламской Республики Иран Джамаля Орфа.

«28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах», — сказал он.

Орф добавил, что «Раиси набрал 17,8 млн голосов». Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

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Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил главу судебной власти Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах, сообщает РИА Новости. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу.