Врач оценил шансы умереть от коронавируса без вакцинации

Без прививки заболевший коронавирусом человек может умереть с вероятностью 1 к 30. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

«Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше, и если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30», – сказал специалист.

По его словам, после прививки шансы умереть от коронавирусной инфекции равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.

«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», — сказал Болибок.

Он добавил, что все созданные в мире вакцины работают против «индийского» штамма COVID-19, однако их эффективность падает с 90% до 70%, то есть оставшиеся 30% людей переболеют в легкой либо средней форме.