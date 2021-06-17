Стенания очередного армянского политического деятеля из карабах ского вертепа мало чем отличались от заунывной и приевшейся песни о том, что «Россия во всем виновата». Разве что формулировались более хлестко: «Говорит – мы не несем ответственности за карабах ский вопрос… Россия несет прямую ответственность. Отдала нас в приданое Азербайджану и принесла войну. Ты как ответственный и обязан решить проблему».

Возглавивший списки Либеральной партии, один из лидеров сепаратистов в Карабах е генералиссимус Самвел Бабаян заявил, что Россия несет прямую ответственность за нынешнюю, невыгодную для Еревана, ситуацию в Карабах е.

Взывать к логике и говорить, что проблема решена, что это зафиксировано в ноябрьских 2020 года соглашениях – совершенно бесполезно. Поскольку в лучших традициях армянской политической хуцпы «решение проблемы» означает в переводе на человеческий «решение проблемы в пользу Еревана» - и только так. Другие варианты у них в голове не укладываются.

Русские обязаны до последнего солдата сражаться за армянские интересы – таков нынче политический тренд в Ереване. А раз они это делать категорически отказываются – то виновны перед «нацией воинов» во всем.

Вопрос, а как же мы дошли до жизни такой, что сделали с собой и со своей страной, армянским политическим ансамблем песни и пляски даже не ставится. Не по чину. Весь мир Армении должен, в том числе – и за нее работать. «Древнейшие» же будут только руководить и указывать, в чем у них сейчас нужда.

Есть хорошее русское слово «захребетник», которым обозначают тунеядца, паразита, живущего за чужой счет, чужим трудом. XXI век подарил нам целую страну-захребетника, и чем дальше – тем этот захребетник ведет себя все наглее и назойливее.

Тот же политический танцор Бабаян ни словом не обмолвился об экономической помощи Армении со стороны России за минувшие десятилетия, о массовых поставках оружия и военного имущества по самым что ни на есть льготным ценам. И ладно бы благодарности не дождалась Москва от Еревана, так ведь и все сделанные в Армению вложения ее политический бомонд, скажем так, протанцевал.

И когда Бабаян говорит, что «им [России] Азербайджан нужен», то так оно и есть. Поскольку копеечка, вложенная в Баку, оборачивается рублем. А Еревану сколько ни давай – все спустят в лихих танцах, да тебя же потом и обвинят, что мало дал.

Пафосные обвинения России Самвел Бабаян закончил на весьма неожиданной ноте: «Нам нужна мощная профессиональная армия, чтобы армянский народ знал, что она и есть его главный союзник». Смело. Свежо. Неожиданно и нестандартно. Вот только почему же этого не было сделано с момента выхода Армении из СССР? Что, опять Россия помешала?

Баку сумел это сделать, его военный потенциал теперь самый высокий на Южном Кавказе. «Нация воинов», как обычно, все пролюбила. И теперь отстала настолько, что вряд ли сможет даже сравняться. И основная вина за это на армянском политическом бомонде, продемонстрировавшем всему миру свою полную импотенцию – как в вопросах государственного строительства, так и в вопросах освоения украденных у Азербайджана территорий.

И когда Бабаян говорит, что надо создавать армию – он в первую очередь ниже плинтуса опускает всех армянских политиков и чиновников. Воистину, нет худшего врага для армянина, чем армянин, который открыл рот и заговорил о политике…