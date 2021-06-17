Али Асадов утвердил новое решение по аэропортам в Карабахе

В Азербайджане освобожден от таможенных пошлин импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане, сообщает Trend.

Соответствующее изменение в решение Кабмина за №91 от 22 апреля 1998 года «О ставках таможенных пошлин по экспортным и импортным операциям в Азербайджане» утвердил премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с поправкой утвержден «Список по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности товаров, импортируемых для строительства аэропортов в Физулинском, Лачинском и Зангиланском районах».

Утверждением списка товаров, импортируемых для строительства международных аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане, будет заниматься Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Решение вступает в силу через 30 дней со дня его публикации и действительно до первого января 2024 года.