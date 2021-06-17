В Шуше нашли тайник с оружием
На освобожденных территориях сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Шушинского района и военнослужащими Внутренних войск совместно с соответствующими структурами Службы госбезопасности, на территории города было обнаружено и передано по назначению 13 различных видов гранат, 1 автомат, 1 гранатомет, 1 противотанковая мина, 20 различных ракет, 26 автоматных магазинов, 1 пушечный снаряд, 7 124 патронов различного калибра и другие боеприпасы.