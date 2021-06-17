Тяжелое ДТП в Физули: есть жертвы

В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, на территории поселка Гайыдыш-1 автомобиль марки «Газель», управляемый жителем села Беюк Бахманли Асимом Гусейновым, столкнулся с автомобилями «ВАЗ-21154», управляемым жителем Бейлаганского района Дж.Джамаловым, и «Mercedes», управляемым В.Сулеймановым.

В результате ДТП А.Гусейнов и его пассажир Сахавет Сафиханов скончались на месте происшествия, другие водители и 4 пассажира были госпитализированы с травмами.

Ведется расследование.