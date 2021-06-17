Лукашенко анонсировал появление белорусской вакцины от коронавируса

В Белоруссии будет создана вакцина, способная противостоять будущему штамму коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Интерфакс-Запад».

«Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную», — сказал он.

Лукашенко добавил, что пока нет необходимости вводить в Белоруссии обязательную вакцинацию от COVID-19. Он добавил, что соответствующие меры будут приняты, «если возникнет такая ситуация».