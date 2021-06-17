Врач рассказал, в каком случае человек не заболеет коронавирусом

Человек точно не заболеет коронавирусом при наличии антител к S-белку или к большей его части, против которого создавалась российская вакцина «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, в настоящее время наиболее доступны в России и соответствуют всем параметрам две тест-системы: «Вектор-Бест» и «Ниармедик».

Так, одна из них определяет антитела ко всему S-белку — «уханьскому» штамму, другая – к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка.

Ранее Гинцбург назвал противопоказания для вакцинации «Спутником V».

За весь период пандемии в России выявили более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 128 тыс. заболевших скончались.