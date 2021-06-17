Редакционная 14:15

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал слухами информацию о создании военных баз Турции в Азербайджане. Шушинская декларация оказала животворящее воздействие на мозг ряда политиков, вернув из небытия к жизни версию о том, что теперь-то уж точно то ли считанные часы, то ли считанные дни остались до появления турецкой военной базы в Азербайджане. «Возможное появление военной базы Турции в Азербайджане де-факто можно будет считать расширением НАТО», - заявляет заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин. «Азербайджан нацелен на сближение с НАТО через Турцию», - убежден первый заместитель председателя комитета российской Госдумы по обороне Александр Шерин.

И так далее, и тому подобное, скандал, паника, поток антиазербайджанских и антитурецких заявлений и конспирологических версий – небылицы хоть в корзину собирай. Обеспокоенность армянской партии в Москве вызвало переиначенное заявление Эрдогана в Турции. В интервью турецким телеканалам, отвечая на вопрос журналиста о возможности создания военных баз Турции, президент Эрдоган сказал следующее. Приводим дословную цитату: «Для Турции в данный момент представляет приоритет делимитация границы Азербайджана и Армении. Азербайджан должен получить четкие гарантии и обязательства. И переговоры И.Алиева с В.Путиным внесут лепту в этот вопрос». Эрдоган говорит о необходимости осуществления делимитации, а не размещения военных баз. К тому же паникующим неплохо было бы самим себе задать вопрос – а, собственно, зачем Анкаре создавать военную базу, тем самым обостряя отношения с Москвой, где крайне болезненно относятся к иностранному военному присутствию на территориях, которые Россия считает сферой своего влияния.

«Большая тройка» - Алиев, Путин, Эрдоган – в вопросах Южного Кавказа вполне эффективно и продуктивно сработалась, выработав общее видение вопроса и согласовав военно-политические подходы к его решению. Не будет преувеличением сказать, что здесь между ними противоречий нет, а, следовательно, нет необходимости в таких шагах, которые могли бы «тройку» разрушить. Это первое, но есть и второе – а какие задачи могла бы решать эта база, если логистика региона не создает проблем для переброски, случись необходимость, турецких войск в Азербайджан в самое сжатое время? Координация между вооруженными силами Анкары и Баку достигла наивысшего уровня и будет расти и дальше, создание базы в этих условиях мало что даст – разве что покажет «присутствие флага», но политической и экономической целесообразности в этом никакой. В конце концов, никого ведь не смущает, что военные России и Белоруссии координируют свою усилия практически в центре Европы? Почему Анкара и Баку не могут это делать – совершенно непонятно. И, наконец, третье. Ильхам Алиев обладает железным реноме политика, который при любых обстоятельствах и поворотах судьбы держит свое веское слово. Азербайджанский президент неоднократно заявлял, что в период его правления в стране никогда не будут созданы военные базы иностранных государств. Более того, в период усугубления иранской проблемы, когда западные ястребы и восточные скептики предвещали начало Армагеддона, Ильхам Алиев неоднократно публично заявлял, что территория Азербайджана никогда не будет использована для нападения на третьи страны. А в последние годы И.Алиев провозгласил свое новое мировоззрение – политическая философия неприсоединения, утвержденная одним из лидеров мирового движения неприсоединения. И за 18 лет своего правления И.Алиев никогда не изменял своим принципам и словам. Эту же политическую характеристику можно отнести к президенту Турции Эрдогану. Буквально несколько месяцев назад, 25 декабря прошлого года, на своей традиционной ежегодной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин назвал Эрдогана политиком, который всегда держит слово.