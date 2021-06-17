СГБ и МВД Азербайджана провели совместную спецоперацию на территории освобождённого села Дашалты, в результате которой было уничтожено большое количество кустов конопли, говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.

Согласно информации, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности, на территории села Дашалты было обнаружено и уничтожено 2437 кустов конопли весом более 1,6 тонны.

В то же время в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы, на территории села Алигулуушаги было обнаружено и изъято 5630 кустов конопли весом более 2,9 тонны.

Также на территории села Узунтала Гахского района с краю от железной дороги было обнаружено и уничтожено 3780 кустов конопли весом 3,2 тонны.