Путин: лучше привиться от COVID-19, чем болеть

Многие россияне столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенной коронавирусной инфекции, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде партии «Единая Россия».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией , до сих пор изучаются. Не только поражение легких, но и сосудистые поражения, еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть», — заявил президент.

По его словам, такой позиции придерживаются ведущие специалисты России и мира.