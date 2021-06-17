Бакинское транспортное агентство обратилось к болельщикам

Болельщикам, которые приобрели билеты на игры чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, запрещен въезд на территорию Бакинского олимпийского стадиона на личных транспортных средствах. Для комфортной и безопасной перевозки болельщиков в день игры Бакинское транспортное агентство (BNA) организует перевозки по экспресс-маршрутам. Об этом сообщили в BNA.

"С учетом этого рекомендуем болельщикам не пользоваться личным транспортом при посещении стадиона. Некоторые болельщики паркуют автомобили в неразрешенных местах на улицах и проспектах в окрестностях Олимпийского стадиона, что приводит к искусственному затору.

В целях комфортной перевозки пассажиров и для устранения потери времени транспортные средства, припаркованные на дорогах около стадиона, в том числе на проезжей части, вторым рядом, на перекрестках, наземных пешеходных переходах, автобусных остановках, тротуарах, а также серьезно препятствующие участникам движения, будут эвакуированы на временную стоянку", - говорится в информации.