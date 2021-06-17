Александр Караваев, автор haqqin.az 17:03

Упокоившийся на днях архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин (отец Александр) был влиятельной фигурой не только в Азербайджане, но и в православном мире. Он был лидером на достаточно ответственном участке контакта мусульманского и христианского мира. Учитывая содружеский диалог между РПЦ и официальным Баку, можно ожидать, что в 2021 году будут приняты новые решения в отношении развития и расширения епархии РПЦ в Азербайджане.

Прежде всего речь идёт о православной пасторской деятельности на возвращённых территориях. Подобная активность может возникнуть как вокруг новых православных церквей на территории Азербайджана, так и на месте восстановленных, ранее заброшенных в период оккупации. Подобных объектов единицы. Как пишут российские источники, единственная церковь РПЦ в регионе находится в Ходжавенском районе, в селе Куропаткино - разрушенный храм Преображения Господня. Также возможна временная передача под покровительство РПЦ преобразованных под армянские церкви албанских православных церквей. И в этой связи вспоминается скандальное решение Алексия II о будущей судьбе удинской (албанской) церкви. В 2001 году во время его визита в Азербайджан удинские христиане – наследники Кавказской Албании обратились к патриарху с просьбой войти в состав Русской православной церкви. Однако, скорее всего ввиду политических реалий той эпохи, РПЦ оставила удинов вне церковного окормления. Вероятнее всего, после глобальных изменений и возвращения Карабаха, РПЦ может пересмотреть и этот стратегически важный для Азербайджана вопрос. Формирование прихода зависит от наличия общины. Возможно, среди вернувшихся в восстановленные районы будет небольшое количество православных. По словам главы Русской общины Азербайджана Михаила Забелина, стали поступать первые заявки - две молоканские семьи из Краснодарского края и две семьи из азербайджанского села Русские Борисы обратились с желанием вернуться в Тертерский район. Конечно, это капля в море азербайджанцев-мусульман. Но учитывая отношение к православным, ничто не помешает им организовать приход, а возможно, и получить содействие со стороны официального Баку. Ещё один источник притока православных - временные контингенты миротворцев, сотрудников МЧС, а также работники потенциальных подрядных организаций Беларуси, России, Украины. Они тоже могут составить число первых прихожан.

На перспективу это также и туристы из славянских стран СНГ, которые неминуемо станут частью социальной активности на восстановленных территориях. Вообще об отношениях РПЦ и официального Баку нужно говорить отдельно. С точки зрения РПЦ, Баку - больше чем друг, влиятельный партнер в механизме внешней политики РПЦ - в деле укрепления союзников и благожелательных сторонников за пределами христианского мира, что, конечно, улучшает и социально-политический образ России. С точки зрения Баку, РПЦ - это также влиятельный партнер в механизме политики толерантности уже самого Азербайджана - ставка на союзника в глобальном гуманитарном диалоге. В этом контексте давайте вспомним совместные форумы. В апреле 2010 Баку стал одной из столиц, принявших инициативу РПЦ - Всемирный саммит религиозных лидеров. В азербайджанской столице собрались лидеры конфессий из 32 стран мира. Российская делегация выступила с фундаментальным посланием, с которым были солидарны мусульманские лидеры: нам нужно избегать синкретических взглядов «смешения вер» - такой подход губителен; нам нужно подавлять голоса экстремистов, фанатиков, лжемиссионеров, глашатаев войны и террора, тех, кто призывает к вражде и насилию. Наконец, тогда ярко прозвучал тезис: "Богатые страны становятся богаче, а бедные — беднее". Теперь, в процессе пандемии, это звучит все актуальнее и отчётливее.