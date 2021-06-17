38 новых заболевших коронавирусом в Азербайджане
В Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 123 человека прошли лечение.
Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за минувшие сутки смертельных случаев не зафиксировано.
В стране выявлено 335 437 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 329 462 человека излечились, 4 961 скончался. Число активных больных составляет 1 014 человек.
За последние сутки было проведено 7 254, а всего - 3 668 281 тест.