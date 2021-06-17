Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Сеиду Ибрагиму Раиси по случаю его избрания президентом Ирана.

"Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном, с которым исторически связан религиозными и культурными корнями. Нынешнее состояние наших отношений, поднявшееся до уровня стратегического сотрудничества, вызывает удовлетворение", - говорится в послании Ильхама Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что восстановление азербайджано-иранской границы в результате освобождения оккупированных земель Азербайджана сулит большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между странами и развития регионального сотрудничества.

"Верю, что азербайджано-иранские отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и дальше укрепляться и расширяться в интересах наших народов и стран. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей будущей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - отметил Ильхам Алиев.