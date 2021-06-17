Умер знаменитый советский генерал Иван Вертелко
Знаменитый советский генерал Иван Вертелко умер в частном пансионате «Академия долголетия» в подмосковном Сколково. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вертелко было 94 года. Причина смерти не уточняется.
Иван Вертелко — участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей России. Удостоен множества военных наград, в том числе ордена Отечественной войны I степени, ордена Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медали «За боевые заслуги», медали «За взятие Кенигсберга» и других. В 1990-х годах генерал-полковнику было присвоено звание Героя Советского Союза.