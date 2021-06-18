Шенол Гюнеш на пресс-конференции в Баку: «Проиграть Италии – это нормально, но не Уэльсу»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш провел сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе онлайн-пресс-конференцию перед матчем 3-го тура Евро-2020 со Швейцарией, который начнется завтра в 20:00.

«Если бы обыграли Уэльс, то сейчас у нас были бы неплохие шансы на выход из группы, - говорит турецкий специалист. - Сейчас нам поможет только чудо. Нужно забивать 4-5 голов.

Продолжим работу с этими игроками. Они наше будущее на ближайшие 10 лет. Я сказал им, чтобы не падали духом. В двух играх мы не смогли показать то, что умеем. Завтра постараемся сыграть иначе.

Все недовольны нашим выступлением, и мы тоже недовольны нашей игрой. Мы расстроены. Приехали сюда, чтобы пройти как можно дальше, но не смогли.

Я знаю, что наши игроки способны на большее. Но в этот раз не получилось. Мы очень много ошибались. Мы как минимум должны были быть на месте Уэльса. Проиграть Италии – это нормально, но не Уэльсу.

Мы не приехали сюда фаворитами. Мы хотели стать фаворитами. Не получилось.

Турция и Швейцария должны были играть за 2-е место, но на 2-й позиции сейчас Уэльс. У швейцарцев еще есть шанс стать вторыми, а мы боремся только за 3-е место».