Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на дипломатическом форуме в Анталии обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык «несуществующим». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Ауреску заявил, что «после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года, Киев должен официально признать, что молдавского языка не существует.

На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он также подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО.