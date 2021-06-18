Запад выставляет против Хизбаллы генерала Ауна кипящий
Как сообщают хорошо информированные источники, за последний месяц резко активизировались контакты Вашингтона, Парижа и Эр-Рияда с командованием ливанской армии.
Политическому классу в Ливане хоть кол на голове теши – себе они не изменят. В стране жесточайший за последние полвека кризис – но они живут в другой реальности, где обнищание населения сущий пустяк. А вот грызня за министерские кресла – главное.
Договориться между собой у них не получается, соответственно – правительство до сих пор не сформировано. Более того, и США, и Франция, и саудиты неоднократно пытались, каждый по отдельности, договориться с Бейрутом: пора заканчивать «схватку бульдогов под ковром» и начать работу над выводом страны из кризиса. Не удалось.
И сейчас они решили зайти с другой стороны. Во-первых, принято решение о создании трехсторонней координационной группы Вашингтон-Париж-Эр-Рияд по Ливану. Во-вторых, сделана ставка на военных, которые рассматриваются как единственная дееспособная сила в Ливане. А главнокомандующий Джозеф Аун, однофамилец ливанского президента – как будущий лидер страны.
«Офицеры тоже страдают и голодают. Я обращаюсь к чиновникам: Куда вы идете? Чего вы ждете? Что планируете сделать? Вам нужна армия или нет? Вы хотите, чтобы армия крепко стояла на ногах, или нет?» - с гневом обращался он к политикам Ливана. Ведь дело дошло до совершенно невообразимого: в конце прошлого года армия была вынуждена исключить мясо из рациона солдат. И восстановить более-менее нормальный рацион удалось только после того, как в феврале нынешнего года посольство Франции пожертвовало продовольствие для ливанской армии.
В пересчете на американскую валюту, базовая зарплата солдата и полицейского упала с 800 до 120 долларов. А криминальная ситуация в Ливане все более накаляется: число убийств в стране выросло в 2020 году на 91%, а ограблений - на 57%, согласно исследованию фирмы Information International на основе данных полиции. Только представьте, если в криминальную среду вольются люди с военным или полицейским опытом – страна захлебнется в крови.
В начале мая Джозеф Аун побывал в Париже, где договорился о том, что французы предоставят военнослужащим – общая численность ливанской армии около 60 тысяч человек - и членам их семей продовольствие и медикаменты.
Через несколько дней после возвращения из Франции в гости к генералу, в его дом, прибыл посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухари, пообещавший финансовый транш на нужды ливанской армии.
А Вашингтон, в самый разгар израильско-палестинского конфликта, без особого шума и дискуссий, принял решение об увеличении пакета ежегодной военной помощи Ливану на 15 миллионов долларов.
У Джозефа Ауна весьма напряженные отношения с движением Хизбалла. В немалой степени из-за того, что находящиеся на государственных должностях представители этого движения неоднократно запускали шаловливые ручонки в оборонный бюджет. И не только личной выгоды ради, но и для направления средств, предназначенных армии в пользу вооруженных отрядов Хизбаллы. Вот у них-то из рациона мясо не пропадало.
И нынешняя активность генерала Ауна вызвала дикую критику со стороны Хизбаллы. Поскольку если сотрудничество главнокомандующего с трехсторонней международной комиссией окажется успешным – его авторитет и политический рейтинг в Ливане взлетит до небес. Тут и переворота не нужно будет – можно прийти к власти и вполне легитимным путем.
А это будет означать конец нынешнего ливанского политического класса. Да и положение Хизбаллы резко пошатнется, поскольку серьезно ослабит возможности движения извлекать для себя пользу от нынешнего кризиса. Поэтому активность Ауна вызывает у нынешнего ливанского истеблишмента гнев и ненависть. Но в Вашингтоне, Париже и Эр-Рияде считают, что сумеют преодолеть это препятствие. Для себя там уже решили – только люди в погонах сумеют спасти эту страну.