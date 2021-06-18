Политическому классу в Ливане хоть кол на голове теши – себе они не изменят. В стране жесточайший за последние полвека кризис – но они живут в другой реальности, где обнищание населения сущий пустяк. А вот грызня за министерские кресла – главное.

Договориться между собой у них не получается, соответственно – правительство до сих пор не сформировано. Более того, и США, и Франция, и саудиты неоднократно пытались, каждый по отдельности, договориться с Бейрутом: пора заканчивать «схватку бульдогов под ковром» и начать работу над выводом страны из кризиса. Не удалось.

И сейчас они решили зайти с другой стороны. Во-первых, принято решение о создании трехсторонней координационной группы Вашингтон-Париж-Эр-Рияд по Ливану. Во-вторых, сделана ставка на военных, которые рассматриваются как единственная дееспособная сила в Ливане. А главнокомандующий Джозеф Аун, однофамилец ливанского президента – как будущий лидер страны.

«Офицеры тоже страдают и голодают. Я обращаюсь к чиновникам: Куда вы идете? Чего вы ждете? Что планируете сделать? Вам нужна армия или нет? Вы хотите, чтобы армия крепко стояла на ногах, или нет?» - с гневом обращался он к политикам Ливана. Ведь дело дошло до совершенно невообразимого: в конце прошлого года армия была вынуждена исключить мясо из рациона солдат. И восстановить более-менее нормальный рацион удалось только после того, как в феврале нынешнего года посольство Франции пожертвовало продовольствие для ливанской армии.

В пересчете на американскую валюту, базовая зарплата солдата и полицейского упала с 800 до 120 долларов. А криминальная ситуация в Ливане все более накаляется: число убийств в стране выросло в 2020 году на 91%, а ограблений - на 57%, согласно исследованию фирмы Information International на основе данных полиции. Только представьте, если в криминальную среду вольются люди с военным или полицейским опытом – страна захлебнется в крови.