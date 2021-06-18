Условия очень простые: войдите в аккаунт diana_ahadpour в Instagram, поставьте отметку «Нравится» под последней публикацией, напишите комментарий и выиграйте ценные призы.

Диана Ахадпур, супруга проживающего в Дубае азербайджанского дизайнера-бизнесмена, на своей странице в Instagram на самых выгодных условиях дарит своим поклонникам мобильный телефон iPhone 12. Около 5 подписчиков уже выиграли мобильный телефон iPhone 12, имена и фотографии каждого из них опубликованы в Instagram.

Победители будут определены в рамках программы Simliers, которая завоевала доверие 82 миллионов человек в Турции.

Каждый iPhone 12, который дарится каждый день, может стать вашим!

Диана Ахадпур объявила на своей странице diana_ahadpour, что в ближайшие дни она представит свой автомобиль марки Porsche своим поклонникам. Автомобиль оценивается примерно в 100 тысяч.

Отметим, что Диана Ахадпур почти как год взяла под опекунство семью шехида прапорщика Вугара Садыгова из села Гекчалы Агстафинского района и трех его малолетних детей. Во время телефонного разговора с членами семьи она сначала выразила соболезнования, разделив с ними их горе. Затем она сообщила о том, что всех трёх их малышей до исполнения 18 лет берет под своё опекунство, и для покрытия всех расходов ежемесячно будет оказывать финансовую помощь. Помимо того, она пообещала решить любые проблемы, с которыми они могут столкнуться. Вот уже более года она находится в постоянном контакте с семьей, ежемесячно оказывая им материальную и моральную поддержку.

Кроме того, в течение месяца Рамазан Диана ханум раздала праздничные подарки примерно 100 нуждающимся семьям. Этой информацией в Instagram поделились ее друзья.

Напомним, что в 2017 году Диана Ахадпур создала одежду под брендом «Diana Ahadpour», и таким образом продолжила карьеру модельера.

Диана Ахадпур замужем за иранским бизнесменом Ахадпуром Ханга Манучехром. У пары есть один ребенок.