Кочарян привился российской вакциной

Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Не могу сейчас говорить о цифрах , но я сделал прививку - "Спутник", - сказал Кочарян в эфире телеканала "Россия 24".

Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, его главный соперник - бывший президент Армении Роберт Кочарян.