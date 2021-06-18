Ахмадинежад о том, как бороться с западными санкциями

Иран сможет сделать западные санкции неэффективными, если будет использовать свои экономические и природные ресурсы, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

"Иран - большая страна с огромными человеческими, экономическими и природными ресурсами. Если мы используем их, санкции станут неэффективным инструментом, ситуация изменится", - сказал экс-президент Ирана.

Он также отметил, что экономика Ирана может обойтись и без доходов от продажи нефтехимической продукции.

"Мы - эндогенная экономика. Она требует много работы и усилий. У государства есть достаточно ресурсов, но они не используются. Все шахты, энергетика, земли и леса находятся в руках государства. Некоторые из них используются, и тогда правительству не нужны нефтяные бюджеты", - добавил экс-президент.