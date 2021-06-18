В Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с членами Общественного совета при Министерстве.

Председатель Национальной обсерватории Эльшан Асадов проинформировал членов совета о направлениях деятельности, работе в области демографии, рынка труда, подготовке анализа и прогнозов, новых проектах. Был также упомянут проект виртуального инновационного парка для лиц с ограниченными возможностями. Было отмечено, что этот проект сыграет важную роль в интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

Было отмечено, что для принятия эффективных управленческих решений в сфере занятости и социальной защиты населения национальной обсерваторией ведется работа по созданию системы обследований. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества с членами Общественного совета по этой и другим сферам деятельности обсерватории.