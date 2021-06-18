Записал: Джейхун Наджафов, собкор 21:42

«Взаимодействие Турции и Азербайджана в освобождении оккупированного Карабаха и последующее заключение Шушинской декларации является примером того, как можно в рамках международных норм и правил, слаженными и грамотными совместными действиями решать самые сложные проблемы тюркского мира», - убежден известный эксперт, турецкий политолог, профессор Ирфан Кайа Ульгер. Анкара и Баку показали, отметил политолог в беседе с haqqin.az, как на практике следует претворять в жизнь решения международных организаций, когда международное сообщество проявляет бессилие в их выполнении. Много лет для освобождения Карабаха Турция прилагала усилия как на дипломатическом фронте, так и непосредственно поддерживала Азербайджан всеми возможными средствами. Блестящим итогом этого процесса стала победоносно завершившаяся 44-дневная война.

«Надо сказать, что Эрдоган, придя во власть в Турции, обещал, что будет содействовать в решении проблем тюркского мира. Турция и раньше это делала. К примеру, в 70-е годы заступилась на тюрков-киприотов, а в 89-м открыла границы бежавшим от деспотии и этнической ненависти болгарского лидера Тодора Живкова тюркам Болгарии. И сейчас Турция помогает тюркам в Сирии, северном Ираке, восточном Китае, где синьдзянские тюрки подвергаются преследования по этническому признаку», - напомнил Ульгер. В отличие от прежних времен, ныне, по мнению эксперта, Турция делает это более решительно и масштабно. А Шушинскую декларацию он считает удачным примером коллективного взаимодействия тюркских государств, у которых немало проблем на пути развития. И турецкая общественность, независимо от того, являются какие-то ее представителями сторонниками или противниками правительства Эрдогана, полностью поддерживает такую политику турецкого лидера. Политолог уверен, что заключенный в Шуше пакт открывает для других стран Южного Кавказа обширные перспективы, так как предусматривает обеспечение безопасности в регионе и углубление широкого спектра экономических отношений, который сулят выгоду всему региону. Говоря о Зангезурском коридоре, он подчеркнул, что открытие дороги между Нахчываном и материковым Азербайджаном через армянскую территорию было заложено не только в заключенном трехстороннем соглашении 10 ноября, но и в Мадридских принципах ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта. То есть Зангезурский коридор был одобрен всеми посредниками, но не получил практического воплощения в жизнь.