Ирфан Кайа Ульгер: «Турция и Азербайджан, контактируя с Россией будут укрепляться на международной арене» эксперты рассказывают, haqqin.az записывает
«Взаимодействие Турции и Азербайджана в освобождении оккупированного Карабаха и последующее заключение Шушинской декларации является примером того, как можно в рамках международных норм и правил, слаженными и грамотными совместными действиями решать самые сложные проблемы тюркского мира», - убежден известный эксперт, турецкий политолог, профессор Ирфан Кайа Ульгер.
Анкара и Баку показали, отметил политолог в беседе с haqqin.az, как на практике следует претворять в жизнь решения международных организаций, когда международное сообщество проявляет бессилие в их выполнении. Много лет для освобождения Карабаха Турция прилагала усилия как на дипломатическом фронте, так и непосредственно поддерживала Азербайджан всеми возможными средствами. Блестящим итогом этого процесса стала победоносно завершившаяся 44-дневная война.
«Надо сказать, что Эрдоган, придя во власть в Турции, обещал, что будет содействовать в решении проблем тюркского мира. Турция и раньше это делала. К примеру, в 70-е годы заступилась на тюрков-киприотов, а в 89-м открыла границы бежавшим от деспотии и этнической ненависти болгарского лидера Тодора Живкова тюркам Болгарии. И сейчас Турция помогает тюркам в Сирии, северном Ираке, восточном Китае, где синьдзянские тюрки подвергаются преследования по этническому признаку», - напомнил Ульгер.
В отличие от прежних времен, ныне, по мнению эксперта, Турция делает это более решительно и масштабно. А Шушинскую декларацию он считает удачным примером коллективного взаимодействия тюркских государств, у которых немало проблем на пути развития. И турецкая общественность, независимо от того, являются какие-то ее представителями сторонниками или противниками правительства Эрдогана, полностью поддерживает такую политику турецкого лидера.
Политолог уверен, что заключенный в Шуше пакт открывает для других стран Южного Кавказа обширные перспективы, так как предусматривает обеспечение безопасности в регионе и углубление широкого спектра экономических отношений, который сулят выгоду всему региону.
Говоря о Зангезурском коридоре, он подчеркнул, что открытие дороги между Нахчываном и материковым Азербайджаном через армянскую территорию было заложено не только в заключенном трехстороннем соглашении 10 ноября, но и в Мадридских принципах ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта. То есть Зангезурский коридор был одобрен всеми посредниками, но не получил практического воплощения в жизнь.
«Для Турции этот путь имеет очень важное транспортно-экономическое значение, так как представляет собой выход в Центральную Азию и соединение с китайским транспортным проектом "Один пояс – один путь". Сейчас экономические отношения Турции больше ориентированы на Балканы, потому что с этим регионом есть транспортерные связи, дорожная инфраструктура, сухопутные, железнодорожные и морские пути. После распада СССР Армения ограничила сухопутный выход Турции на Азербайджан. Открытие Зангезурского коридора станет новой вехой в связях Турции с Азербайджаном, Центральной Азией и далее с регионом Юго-Восточной Азии», - считает Ульгер.
Касаясь пунктов Шушинского соглашения о военном сотрудничестве, эксперт отметил, что поражение азербайджанской армии в начале 90-х годов во многом был результатом того, что вначале царская Россия, а затем большевики сотни лет по политическим причинам ограничивало участие нехристианских народов СССР в войсках, предназначенных для выполнения боевых операций. Таких, например, как военно-воздушные десантные войска, отряды специального назначения, мотопехота и др. Азербайджанцев и другие народы в советских войсках использовали для решения военных логистических задач. А после обретения независимости наспех сформированная азербайджанская армия не имела подготовки, равноценной ее потенциалу.
Но в последние 25-30 лет Азербайджан постепенно наращивал боеспособность своей армии. И в эти же годы Турция на Южном Кавказе проводила очень разумную политику, при которой, не входя в конфронтацию с Москвой, Анкара смогла наладить тесное сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере. Таким образом, Турция содействовала в повышении боеготовности азербайджанской армии - от обучения военных кадров, оснащения современным вооружением, эффективной работы с военными технологиями до внедрения стандартов армии НАТО.
«Баку не является членом ОДКБ в отличие от Армении. И это создает возможности самостоятельно решать задачи в обеспечении своей безопасности. В частности, есть очень хорошие возможности для использования потенциала военного сотрудничества, взаимодействия сил по обеспечения безопасности и других коллективных действий между Азербайджаном и Турцией. Думаю, что военный альянс наших стран позволит, не вступая ни в какую конфронтацию с другими государствами, стать фактором сдерживания для враждебных сил. В первую очередь это касается тех сил в Армении, которые сегодня вынашивают определенные реваншистские планы», - утверждает политолог.
А армянским властям, полагает он, следует вынести урок из бедствий, которые принесла политика агрессии, и задуматься о диалоге добрососедства с соседними странами. Еревану надо меньше слушать провокации диаспоры и перестать быть орудием манипуляций в чужих руках.
«Как только Армения изменит свою агрессивную внешнюю политику, она получит дивиденды в виде новых экономических возможностей развития. А пока Азербайджан и Турция, контактируя с Россией, будут укреплять свои позиции на международной арене и совместно действовать в сфере обороны», - резюмирует эксперт.