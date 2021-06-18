Сенсация и самый результативный матч на Евро-2020: Франция не смогла обыграть Венгрию, Германия обыграла Португалию обновлено
Сегодня в группе «F» состоялись матчи 2-го тура Евро-2020.
В Мюнхене Германия в самом результативном матче на нынешнем чемпионате обыграла Португалию со счетом 4:2.
Напомним, что в Будапеште Венгрия сенсационно смогла вырвать ничью у Франции – 1:1.
Турнирное положение
1.Франция – 4 очка, разница мячей 2-1 (2 матча)
2.Германия – 3, 4-3 (2)
3.Португалия – 3, 5-4 (2)
4.Венгрия – 1, 1-1 (2).
Матчи заключительного 3-го тура состоятся 23 июня. Германия примет в Мюнхене Венгрию, а в Будапеште Португалия сыграет с Францией.
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В Будапеште состоялся матч 2-го тура Евро-2020 в группе «F» между сборными Венгрии и Франции.
Встреча завершилась сенсацией: главный фаворит чемпионата Франция не смогла обыграть хозяев – 1:1. Аттила Фиола в конце первого тайма вывел Венгрию вперед. Французам удалось отыграться на 66-й минуте благодаря голу Антуана Гризманна.
Второй матч 2-го тура в этой группе состоится сегодня в 21:00 по бакинскому времени. В Мюнхене Германия примет Португалию.
Турнирное положение:
1.Франция – 4 очка, разница мячей 2-1 (2 матча)
2.Португалия – 3, 3-0 (1)
3.Венгрия – 1, 1-1 (2)
4.Германия – 0, 0-1 (1).