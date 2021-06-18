Сегодня в группе «F» состоялись матчи 2-го тура Евро-2020.

В Мюнхене Германия в самом результативном матче на нынешнем чемпионате обыграла Португалию со счетом 4:2.

Напомним, что в Будапеште Венгрия сенсационно смогла вырвать ничью у Франции – 1:1.

Турнирное положение

1.Франция – 4 очка, разница мячей 2-1 (2 матча)

2.Германия – 3, 4-3 (2)

3.Португалия – 3, 5-4 (2)

4.Венгрия – 1, 1-1 (2).

Матчи заключительного 3-го тура состоятся 23 июня. Германия примет в Мюнхене Венгрию, а в Будапеште Португалия сыграет с Францией.

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В Будапеште состоялся матч 2-го тура Евро-2020 в группе «F» между сборными Венгрии и Франции.