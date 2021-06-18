Ильгар Гусейнов 22:13

Дней десять назад фейсбучное сообщество Баку взбудоражил инцидент с кражей книг в одном из столичных магазинов. Удивил не сам факт кражи, а ее предмет – книги. Причем похитители пытались стащить не какие-то там «Анекдоты Моллы Насреддина» или «50 оттенков серого», а полные философии жизни «Божественную комедию» Данте и «Детей полуночи» Салмана Рушди, что позволило интернет-пользователям с ходу окрасить вполне себе криминальный эпизод в романтические тона. Мол, вот она - тяга к знаниям и постижению мира… Так что же – «бумажные» книги все еще востребованный товар, несмотря на возможность читать все что угодно в интернете и тотальную экранизацию мировой литературы? Вопрос, безусловно, обширный, требующий глубокого исследования. Пока же можно констатировать, что продолжающаяся пандемия вызвала значительное увеличение спроса на книжном рынке. Такой вывод сделан из опросов общественного мнения и мониторинга книжных онлайн-рынков России, Германии, Франции и других стран. Правда, предпочтение отдается все же цифровым изданиям и аудиокнигам, которые стали запрашивать на 50% чаще, чем прежде. Но и продажа бумажных изданий возросла аж на 30%. Книги стали хорошей возможностью занять себя во время карантинов и самоизоляций.

Haqqin.az поинтересовался у маркетологов крупных книжных магазинов Баку, как локдаун повлиял на читательские интересы жителей столицы. Результаты немного удивили. Казалось бы, чтобы отвлечься от грустных мыслей в карантине, люди будут читать только триллеры, приключения и любовные романы, но нет - в топ продаж последнего года вошли книги по саморазвитию, психологии и «тяжелая артиллерия» в лице Достовского и Оруэлла. Итак, лидеры продаж с начала апреля прошлого года по май нынешнего года. Сеть магазинов «Али и Нино» На русском языке: Хэл Элрод –«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»; Моги К «Икигай. Смысл жизни по-японски»; Михаил Лабковский –«Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»; Мишель Обама «Моя история»; Мойес Джордж «Дарующий звезды». На азербайджанском языке: Сozef Mörfi «Şüuraltının gücü»; Qriqori Petrov «Ağ zanbaqlar ölkəsi»; Fyodor Dostoyevski «Cinayət və cəza»; Aqata Kristi «On zənci balası»; Corc Oruell «1984». Книжный магазин Qlobus «General Polad Həşimov haqqında xatirələr»; Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran»; Fyodor Dostoyevski «Cinayət və cəza».

Дом книги на ул. Пушкина Детективы азербайджанского писателя Эльхана Элатлы; «General Polad Həşimov haqqında xatirələr»; Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran»; Deyl Karnegi «Dostları nece qazanmalı ve insanlara nece tesir etmeli». Книжный магазин «Ovod» Pərinuş Sanii «Mənim payım»; Corc Oruel «1984»; Deyl Karnegi «Dostları nece qazanmalı ve insanlara nece tesir etmeli». Магазин Libraff Чарльз Буковский «Тонкое искусство пофигизма»; Дж. Оруэлл «1984»; Халед Хоссейни «Тысяча сияющих солнц» (один из лидеров продаж в мире за время пандемии). Vulf Dorn «Psixiatr»; Luiza Hey «Həyatınızı yaxşılaşdıra bilərsiniz»; Cek London «Martin İden». Baku Book Center Дж. Оруэлл «1984»; Робин С. Шарма «Монах, который продал свой Феррари»; Ричард Кох «Сила упрощения». Lev Tolstoy «İnsanı yaşadan nədir»; Saləhəddin Əli «Xəz paltolu Madonna»; Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran». Bookzone Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran»; Robert T. Kiyosaki «Varlı ata, kasıb ata»; Çarlz Bukovskiy «Vecinə almamaq incəsəti». Kitabıstan Gülseren Budayıcıoğlu «Madalyonun İçi»; Adil Yıldırım «50 Maddede İlişkiler», детективы Эльхана Элатлы.