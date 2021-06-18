Что читали азербайджанцы на самоизоляции Новый обзор haqqin.az
Дней десять назад фейсбучное сообщество Баку взбудоражил инцидент с кражей книг в одном из столичных магазинов. Удивил не сам факт кражи, а ее предмет – книги. Причем похитители пытались стащить не какие-то там «Анекдоты Моллы Насреддина» или «50 оттенков серого», а полные философии жизни «Божественную комедию» Данте и «Детей полуночи» Салмана Рушди, что позволило интернет-пользователям с ходу окрасить вполне себе криминальный эпизод в романтические тона. Мол, вот она - тяга к знаниям и постижению мира…
Так что же – «бумажные» книги все еще востребованный товар, несмотря на возможность читать все что угодно в интернете и тотальную экранизацию мировой литературы? Вопрос, безусловно, обширный, требующий глубокого исследования. Пока же можно констатировать, что продолжающаяся пандемия вызвала значительное увеличение спроса на книжном рынке. Такой вывод сделан из опросов общественного мнения и мониторинга книжных онлайн-рынков России, Германии, Франции и других стран. Правда, предпочтение отдается все же цифровым изданиям и аудиокнигам, которые стали запрашивать на 50% чаще, чем прежде. Но и продажа бумажных изданий возросла аж на 30%. Книги стали хорошей возможностью занять себя во время карантинов и самоизоляций.
Haqqin.az поинтересовался у маркетологов крупных книжных магазинов Баку, как локдаун повлиял на читательские интересы жителей столицы. Результаты немного удивили. Казалось бы, чтобы отвлечься от грустных мыслей в карантине, люди будут читать только триллеры, приключения и любовные романы, но нет - в топ продаж последнего года вошли книги по саморазвитию, психологии и «тяжелая артиллерия» в лице Достовского и Оруэлла.
Итак, лидеры продаж с начала апреля прошлого года по май нынешнего года.
Сеть магазинов «Али и Нино»
На русском языке: Хэл Элрод –«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»; Моги К «Икигай. Смысл жизни по-японски»; Михаил Лабковский –«Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»; Мишель Обама «Моя история»; Мойес Джордж «Дарующий звезды».
На азербайджанском языке: Сozef Mörfi «Şüuraltının gücü»; Qriqori Petrov «Ağ zanbaqlar ölkəsi»; Fyodor Dostoyevski «Cinayət və cəza»; Aqata Kristi «On zənci balası»; Corc Oruell «1984».
Книжный магазин Qlobus
«General Polad Həşimov haqqında xatirələr»; Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran»; Fyodor Dostoyevski «Cinayət və cəza».
Дом книги на ул. Пушкина
Детективы азербайджанского писателя Эльхана Элатлы; «General Polad Həşimov haqqında xatirələr»; Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran»; Deyl Karnegi «Dostları nece qazanmalı ve insanlara nece tesir etmeli».
Книжный магазин «Ovod»
Pərinuş Sanii «Mənim payım»; Corc Oruel «1984»; Deyl Karnegi «Dostları nece qazanmalı ve insanlara nece tesir etmeli».
Магазин Libraff
Чарльз Буковский «Тонкое искусство пофигизма»; Дж. Оруэлл «1984»; Халед Хоссейни «Тысяча сияющих солнц» (один из лидеров продаж в мире за время пандемии).
Vulf Dorn «Psixiatr»; Luiza Hey «Həyatınızı yaxşılaşdıra bilərsiniz»; Cek London «Martin İden».
Baku Book Center
Дж. Оруэлл «1984»; Робин С. Шарма «Монах, который продал свой Феррари»; Ричард Кох «Сила упрощения».
Lev Tolstoy «İnsanı yaşadan nədir»; Saləhəddin Əli «Xəz paltolu Madonna»; Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran».
Bookzone
Xalid Hüseyni «Çərpələng uçuran»; Robert T. Kiyosaki «Varlı ata, kasıb ata»; Çarlz Bukovskiy «Vecinə almamaq incəsəti».
Kitabıstan
Gülseren Budayıcıoğlu «Madalyonun İçi»; Adil Yıldırım «50 Maddede İlişkiler», детективы Эльхана Элатлы.
ChiraqBookstore
Детективы Эльхана Элатлы; «General Polad Həşimov haqqında xatirələr»; Fyodor Dostoyevskiy «Cinayət və cəza».
Книжный магазин Neon
Pərinuş Sənii «Mənim payım».
Дж. Оруэлл «1984», Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»
Отметим, что эти книги покупали в бумажном варианте через интернет и непосредственно в магазинах. Список жанров и авторов говорит о том, что в состоянии стресса от пандемии люди стали больше думать о саморазвитии и философии жизни.
Ну и о ценах на пищу для ума. Они варьируются в зависимости от дизайна, переплета, обложки, качества бумаги, иллюстраций и, самое главное, выпустившего книгу издательства. К примеру, «Сказка о неизвестном острове» лауреата Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго со скидкой стоит 3 маната, «Десять негритят» Агаты Кристи – 5, книга Халида Гусейна «Çərpələng uçuran» - 10 манатов. В зависимости от переплета и обложки «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели можно купить и за 10, и 20 манатов. Бестселлер Грегори Дэвиса Робертса «Шантарам» стоит 18,20 маната, а то же произведение в двух томах в мягкой обложке - около 11.
То есть в целом цены вполне доступные. Однако есть специально изданные небольшом тиражом дорогие экземпляры. Скажем, выпущенная к юбилею Азербайджанской Демократической Республики книга одного из основоположников независимого азербайджанского государства Мамед Эмина Расулзаде «Əsrimizim siyavuşu» cтоит 99 манатов.
Поскольку пытались украсть не подарочное издание, а обычное, максимум манатов за 10, то либо у студентов совсем уж не было денег, причем, судя по произведениям, скорей всего на подарок кому-то, либо это была просто глупая выходка…