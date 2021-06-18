В болгарском Самокове проходит юношеский чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня два азербайджанских борца греко-римского стиля стали чемпионами Европы. Речь идет о Фараиме Мустафаеве (48 кг) и Фариде Бахышлы (55 кг).

Особо стоит отметить Бахышлы. В финальной схватке он боролся с армянином Арменом Сукиасяном и уступал по ходу поединка 0:7, но смог сравнять счет и стать чемпионом Европы.

На данный момент у Азербайджана на нынешнем Евро две золотые, три серебряные и три бронзовые медали первенства.