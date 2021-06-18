Взрыв на военном заводе в Сербии

Новый взрыв прогремел в субботу вечером на военном предприятии "Слобода" вблизи сербского города Чачак, передает ТАСС.

По ее данным, взрыв произошел около 20:00 по местному времени. Местные жители размещают в соцсетях фотографии огромного столба дыма, поднимающегося над городом.

Газета отмечает, что это уже второй подобный инцидент с начала июня на данном предприятии.

4 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил о взрывах и пожаре, которые произошли на складе "Слободы" в Чачаке, население которого составляет 70 тыс. человек. Склад горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации всех жителей города, однако в итоге это не потребовалось.