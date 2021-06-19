Турция проводит испытания беспилотника «Альпагу»
Новый турецкий беспилотник местного производства под названием Alpagu успешно провел свои первые испытательные стрельбы, сообщает Ahval со ссылкой на Hürriyet Daily News.
Согласно заявлению, опубликованному Управлением оборонной промышленности Турции, «Альпагу» поразил цель с полной точностью в ходе испытательной стрельбы, проведенной на полигоне Аксарай.
«После запуска, - сообщается в заявлении, - «Альпагу», который летел около 10 минут, следовал за целью с помощью программного обеспечения отслеживания изображений. Оставаясь незамеченным до последнего момента, «Алпагу» уничтожил свою цель вместе с боеприпасами».