Роналду установил еще один рекорд чемпионатов Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

36-летний нападающий стал первым футболистом в истории турнира, забившим по три гола на трех разных Евро. Роналду по три раза забивал на континентальных первенствах в 2012, 2016 и 2021 годах.

Ранее 19 июня португалец отличился третьим голом в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Германии. Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:2.

Еще один рекорд Роналду установил 15 июня. Тогда форвард вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии. Для игрока первенство стало пятым в карьере. Ранее никому из футболистов не удавалось провести столько турниров.