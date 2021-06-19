Евро-2020: Испания вновь не смогла победить
На чемпионате Европы по футболу сегодня завершился 2-й тур.
В группе «E» Испания в Севилье принимала Польшу и вновь не смогла победить – 1:1.
На 25-й минуте Альваро Мората открыл счет в матче и вывел испанцев вперед. Польшу спас Роберт Левандовски, забивший на 54-й минуте.
Отметим, что на 58-й Жерар Морено не реализовал пенальти.
Турнирное положение
1.Швеция – 4 очка, разница мячей 1-0 (2 матча)
2.Словакия – 3, 2-2 (2)
3.Испания – 2, 1-1 (2)
4.Польша – 1, 2-3 (1).
В последнем туре 23 июня сыграют: Швеция – Польша, Словакия – Испания. Все команды сохраняют шансы на выход из группы.